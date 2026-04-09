Un Si Grand Soleil du 10 avril : Dimitri kidnappé, Jeanne remonte jusqu’à Marc (résumé épisode 1898 en avance)

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Un si grand soleil du 10 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1898 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 10 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Dimitri reçoit un appel, c’est Cédric du bar le 101. Il lui demande s’il est dispo aujourd’hui pour tenir le bar, Dimitri lui dit qu’il repasse chez lui et il arrive. Mais les Beaulieu débarquent ! Jeanne menace Dimitri avec son fusil et lui ordonne de monter !

Clémence récupère un colis dans un locker, c’est des médicaments ! Elle prend un comprimé en arrivant au travail. Au même moment, David et Claire se plaignent du nouveau planning. Elle dit qu’il n’y a pas d’autres solutions pour réduire les coûts. David et Claire annoncent que ce n’est pas possible, Clémence dit qu’elle ne cautionne pas et leur conseille d’exprimer leur colère… Elle leur dit qu’ils auront plus de chance en contestant tout en même temps. Alain surprend leur conversation.



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Marc reçoit de quoi réparer la caméra Super 8. Paloma et Kira sont contentes pour lui, il va pouvoir regarder son film. Marc propose un visionnage ce soir en dinant chez lui. Paloma parie 5 euros que c’est juste un film de vacances, Kira parie sur un cold-case et Marc un inédit de Godard.

Dimitri est enfermé dans le coffre de voiture des Beaulieu. Jeanne tire les cartes et demande qu’il se taise… Elle dit avoir le feu vert, Henri ne comprend pas, elle lui demande d’ouvrir le coffre. Jeanne menace Dimitri et lui demande de sortir. Elle veut savoir où se trouve ce qu’il leur a volé. Dimitri dit qu’il les a fourgués à quelqu’un mais il ne peut pas donner son nom. Il les a lui-même revendus à un antiquaire.

A l’hôpital, Alain vient parler à Clémence. Il dit avoir entendu sa conversation avec Claire et David, il a été surpris de sa position. Il a eu l’impression qu’elle les poussait à la contestation. Clémence avoue l’avoir fait exprès, Alain trouve qu’elle joue un jeu dangereux. Elle dit que c’est un coup de poker mais ça se tente.

A la boutique, Alix reçoit la visite de Jeanne Beaulieu. Elle dit être à la recherche d’une caméra Super 8, Alix dit qu’ils l’ont vendue il y a deux jours. Jeanne aimerait les coordonnées de l’acheteur pour lui en proposer un bon prix. Alix refuse.

Alain est au téléphone avec Becker, il dit avoir passé une horrible soirée la veille à cause du type qui drague Elisabeth… Il est convaincu que ça lui plait, Becker pense qu’elle fait ça pour le rendre jaloux. Alain peine à y croire. Becker lui conseille de ne pas trop la braquer… Pendant ce temps là, Elisabeth est encore avec Nicolas pour le tournage. Il la remercie et aimerait l’inviter à boire un verre pour écouter le montage, Elisabeth ne lui promet rien et va regarder son planning.

La directrice est avec Clémence, le personnel menace de faire grève. Elle dit ne pas pouvoir céder à toutes leurs revendications, elle veut trouver une solution. Clémence propose de faire des concessions. Elle pense qu’il faut céder sur les gardes de nuits.

Paloma et Kira sont chez Marc avec les popcorns. Marc galère mais finit par lancer le film. Ils découvrent les images d’un couple avec un petit garçon, Antoine… La femme ressemble étrangement à Nathalie, la mère d’Emma ! Les filles sont déçues, Marc trouve ça touchant.

Alain parle de la menace de grève à Elisabeth. Elle pense qu’il faut lâcher sur le planning, Alain dit que Clémence pense pareil et avoue qu’elle l’a bluffé avec sa stratégie. Elisabeth n’apprécie pas… Elle est ironique sur Clémence et finit par envoyer un message à Nicolas pour dire qu’elle est ok pour le verre.

En pleine nuit, Jeanne cambriole la boutique d’Alix à la recherche du reçu pour le Super 8… Elle découvre le nom de Marc Mourre !

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.