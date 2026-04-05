Un Si Grand Soleil spoilers : 2 grands retours, Charles inquiet, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 24 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, deux grands retours vous attendent à Montpellier : Gary, déjà aperçu il y a quelques semaines entain de discuter avec Yann, et sa fille Inès, qui avait quitté Montpellier il y a plusieurs années !

Pendant ce temps là, José craint que Dimitri ne finisse par parler… Et Nathalie, malgré les encouragements de Bertier, est rattrapée par son passé.



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Quant à Charles, il commence à s’ouvrir à Flore mais il s’inquiète de devoir aller dîner avec Eve et Manu…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 1904) : Tandis que le passé de Nathalie refait surface, la famille de Salomé reçoit une grande nouvelle concernant leur appartement.

Mardi 21 avril 2026 (épisodes 1905) : Alors que Gary y va au culot pour obtenir ce qu’il veut, José doute de Dimitri : et s’il avait été un peu trop bavard sur leur affaire ?

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 1906) : Bertier encourage Nathalie à aller au-devant d’une belle rencontre. De son côté, Inès découvre ce que Gary manigance dans son dos.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 1907) : Tandis que Charles s’ouvre à Flore sur les raisons de son mal-être, les prédictions de Jeanne semblent malheureusement se réaliser.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 1908) : Nathalie subit les conséquences dramatiques de sa visite chez les Beaulieu. Quant à Charles, il appréhende son dîner chez Eve et Manu.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.