Un Si Grand Soleil Spoiler : Guillaume dévoile son vrai visage ! (épisode du 1er mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1913 du 1er mai 2026 – Guillaume Sérignan est-il vraiment le mec bien qu’il laisse paraitre aux yeux de tous dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, il va dévoiler son vrai visage face à Catherine Laumière et on peut dire que ça fait froid dans le dos !











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Au petit matin, Guillaume est avec Johanna quand il part pour un rendez-vous avec Catherine Laumière au sujet de la gestion de ses immeubles. Johanna lui rappelle qu’elle est redoutable et la compare à un requin. Mais Guillaume n’est pas impressionné et assure que tout va bien se passer…

Face à Catherine qui reconnait que son parcours est bluffant, Guillaume évoque comme prévu la gestion de ses deux immeubles acquis récemment. Il propose même de les lui racheter. Par curiosité, Catherine lui demande ce qu’il compte en faire si elle les lui vend… Guillaume lui dit qu’il a l’habitude d’acheter des immeubles, de les rénover entièrement pour les revendre plus cher.

Et quand Catherine lui demande ce qu’il fait des locataires, il dit avoir « son petit secret » afin de les convaincre de partir ! Il parle de l’appartement qu’il vient d’acheter, c’est celui de Salomé et sa famille… Actuellement il est donc entrain de les amadouer pour mieux les faire partir dans quelques temps ! Inès est certainement loin de se douter des pratiques de son patron… Elle risque de tomber de haut.



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