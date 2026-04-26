Un Si Grand Soleil spoilers : Yann sous le choc, Claudine au pied du mur, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

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Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 15 mai 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Yann est de retour et il est sous le choc en découvrant que Johanna a déjà tourné la page dans les bras de Guillaume Sérignan…

De son côté, Claudine est rattrapée par son passé et elle est au pied du mur. Quant à Sabine, sa fête d’anniversaire tourne au cauchemar et s’annonce lourde de conséquences !



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Et pour Jérémy, on peut dire que les choses ne s’arrangent pas…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 mai mai 2026

Lundi 11 mai 2026 (épisode 1919) : Noura est prête à tous les stratagèmes pour réussir à sortir avec sa bande de copains. De son côté, Claudine voit remonter à la surface une vieille faute qu’elle pensait enterrée : la culpabilité la rattrape sans prévenir.

Mardi 12 mai 2026 (épisodes 1920) : La fête d’anniversaire de Sabine vire au cauchemar et laisse des traces. En parallèle, Yann débarque chez Johanna et tombe sur une scène qu’il n’avait clairement pas anticipée.

Mercredi 13 mai 2026 (épisode 1921) : Inès met sur la table une solution radicale pour régler le problème des Perrot, quitte à bousculer tout le monde. Côté boulot, Margot impressionne son entourage et fait des étincelles.

Jeudi 14 mai 2026 (épisode 1922) : La sortie tant attendue des ados dérape complètement et prend une tournure inattendue. Margot commence à se poser de sérieuses questions sur la nature exacte des liens entre son client et Claudine.

Vendredi 15 mai 2026 (épisode 1923) : Un nouveau témoignage vient enfoncer Jérémy un peu plus dans l’affaire. De son côté, Claudine comprend qu’elle n’a plus d’échappatoire : elle est au pied du mur.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 27 avril au 1er mai 2026 en cliquant ICI

du 4 au 8 mai 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.