Un Si Grand Soleil Spoilers : la vérité sur le Super 8 éclate, Alain démasque Clémence, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 13 au 17 avril 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’agression de Marc. Henri récupère la caméra et le film chez Marc Mourre mais le journaliste rentre et il le frappe ! Kira retrouve Marc inconscient, il est hospitalisé mais s’en sort bien. Marc comprend alors que tout est lié au film dans la caméra et grâce à Kira, qui a filmé leur visionnage, il va regarder de nouveau les images… La vérité va alors éclater quand Marc publie un appel à témoins : Nathalie reconnait sa mère sur la photo !

A l’hôpital, Alain démasque Clémence : il découvre qu’elle est accro aux opioïdes et s’inquiète. Il alerte Flore sur sa mère, qui ne va pas bien contrairement aux apparences…



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Pendant ce temps là, Elisabeth est face à la déclaration de Nicolas, qui avoue avoir des sentiments pour elle. Elle est surprise et réalise qu’elle est allée trop loin. Il assure aimer son mari et le laisse en plan.

Quant à Johanna, alors que Yann a décidé de partir, elle tourne la page dans les bras de son client…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 1899) : Alors que la boutique d’Alix est victime d’un étrange cambriolage, Elisabeth voit la situation lui échapper.

Mardi 14 avril 2026 (épisodes 1900) : Tandis qu’à l’hôpital, Alain découvre le secret de Clémence, Marc ignore que le danger le guette.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 1901) : Alors que la police s’intéresse au travail de Marc, Johanna prend les choses en main pour tourner la page.

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 1902) : Yann fait une rencontre désagréable au cabinet LG. De son côté, Dimitri réalise que le plan de José était bien plus risqué qu’il ne l’aurait cru.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 1903) : Alors que Nathalie voit son passé resurgir, Johanna passe une soirée inattendue.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 13 au 17 avril 2026

vidéo à venir

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