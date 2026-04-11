Ligue 1 : pourquoi le match Lens / PSG n’a pas lieu ce samedi ? A quelle date est-il reporté ?

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Le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, ne se dispute finalement pas ce samedi comme initialement prévu. La rencontre a été officiellement reportée au mercredi 13 mai, sur décision de la Ligue de football professionnel (LFP).











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Un choix qui s’inscrit dans une période bien précise du calendrier européen du PSG : le club parisien est engagé en quart de finale de Ligue des champions, avec une double confrontation face à Liverpool programmée les 8 et 14 avril.

Le match contre Lens, initialement fixé ce 11 avril, se retrouvait donc exactement entre ces deux rencontres décisives. Un enchaînement jugé trop exigeant par le PSG, qui a demandé son report afin de bénéficier de davantage de récupération et de préparation dans une période cruciale de sa saison européenne.

La LFP a accepté cette demande, invoquant un objectif plus global : favoriser les performances des clubs français sur la scène européenne et préserver le rang de la France à l’indice UEFA, déterminant pour le nombre de places qualificatives en Ligue des champions.



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De son côté, pour compenser l’absence de Ligue 1 ce week-end, Lens a joué un match amical face à Rouen ce samedi. Un match remporté par les lensois.