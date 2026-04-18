Un Si Grand Soleil Spoilers : Nathalie découvre la vérité, la mort de Henri, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 avril 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 20 au 24 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que les choses vont mal tourner pour les Beaulieu. Alors que Nathalie découvre la vérité sur son père et son lien de parenté avec les Beaulieu, Dimitri met en garde Lucas : ils sont dangereux ! Malgré tout, Nathalie décide d’y aller. Elle rencontre Henri mais il l’envoie sèchement balader. Peu de temps après, il est retrouvé mort ! Nathalie va être soupçonnée du meurtre de son demi-frère.

Pendant ce temps là, Gary veut racheter les Sauvages suite au départ de Victor. Mais sa banque lui refuse son prêt… Il force le destin pour parler à Guillaume Sérignan. Inès n’apprécie pas son stratagème avec son patron…



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Quant à Charles, il est invité à dîner chez Eve et Manu… Il appréhende ce moment.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 1904) : Tandis que le passé de Nathalie refait surface, la famille de Salomé reçoit une grande nouvelle concernant leur appartement.

Mardi 21 avril 2026 (épisodes 1905) : Alors que Gary y va au culot pour obtenir ce qu’il veut, José doute de Dimitri : et s’il avait été un peu trop bavard sur leur affaire ?

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 1906) : Bertier encourage Nathalie à aller au-devant d’une belle rencontre. De son côté, Inès découvre ce que Gary manigance dans son dos.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 1907) : Tandis que Charles s’ouvre à Flore sur les raisons de son mal-être, les prédictions de Jeanne semblent malheureusement se réaliser.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 1908) : Nathalie subit les conséquences dramatiques de sa visite chez les Beaulieu. Quant à Charles, il appréhende son dîner chez Eve et Manu.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 20 au 24 avril 2026

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