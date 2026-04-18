Rugby Top 14 : suivre le match Castres / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Castres / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 18 avril 2026 sur Canal+ ! Suite de la 21ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Castres reçoit le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







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Le Castres Olympique reçoit le Stade Toulousain ce samedi soir au stade Pierre-Fabre, pour le compte de la 21e journée de Top 14. Ce derby occitan s’annonce particulièrement important pour les deux équipes : Castres, 8e, joue gros dans la course aux phases finales, tandis que Toulouse, leader du championnat, veut conforter sa place en tête.



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Battus largement à l’aller, les Castrais espèrent cette fois rivaliser devant leur public, eux qui restent solides à domicile et n’ont plus le droit à l’erreur. En face, les Toulousains arrivent avec un esprit de revanche après leur élimination en Champions Cup et comptent rebondir immédiatement. Un duel intense et engagé en perspective, entre deux voisins aux objectifs bien différents mais à l’enjeu tout aussi crucial.

Castres / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de Castres : 15. Palis ; 14. Ambadiang, 13. Botitu, 12. Goodhue,11. Vargas ; 10. Hervé, 9. Arata ; 7. Ramototabua, 8. Ardron, 6. Delaporte (cap.) ; 5. Vanverberghe, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Durand, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. Guérois-Galisson, 18. Maravat, 19. Cope, 20. Fernandez, 21. Cocagi, 22. Chabouni, 23. Collier.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14. Kinghorn, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Delibes ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Elias ; 3. Merkler, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Bertrand, 18. Flament, 19. Bonnard-Martin, 20. T. Ntamack, 21. Dupont, 22. Pouzelgues, 23. Ainu’u.

Castres / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Castres / Toulouse, 21ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.