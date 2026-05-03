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20h30 le dimanche du 3 mai 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 3 mai 2026 : spéciale Céline Dion

L’annonce de son retour sur scène à l’automne 2026 à Paris vient confirmer, s’il en était besoin, son statut d’icône. Céline Dion reste une artiste unique, qui a su créer avec le public un lien profond et durable.

Comment expliquer cette histoire d’amour avec la France, née dès ses débuts alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente ?



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Il y a bien sûr son talent et son authenticité, mais aussi son destin intimement lié à celui de René Angélil, qui a tenu sa promesse de faire d’elle une star internationale. L’émission 20h30 le dimanche raconte comment, grâce à un travail acharné, Céline Dion a fini par conquérir le monde.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV