Ligue 1 : Lyon / Rennes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 3 mai 2026 – Lyon / Rennes en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Rennais au Groupama Stadium.





Un match à suivre ce dimanche à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Le match de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, disputé ce soir au Groupama Stadium, s’annonce comme l’un des chocs les plus importants de cette fin de saison. Les deux équipes sont au coude-à-coude au classement, Lyon occupant la 4e place juste devant Rennes, avec un seul point d’écart, dans une lutte directe pour les places européennes, voire la Ligue des champions.

En pleine forme, les deux clubs arrivent avec de solides dynamiques : Lyon reste performant à domicile, tandis que Rennes enchaîne les victoires et impressionne à l’extérieur. Avec des attaques efficaces et des confrontations souvent spectaculaires entre les deux équipes, ce duel promet du rythme, des occasions et un enjeu maximal pour la course à l’Europe.



Publicité





Lyon / Rennes – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann – Endrick, Tolisso (c), Afonso Moreira – Sulc

🔵 Rennes (composition probable) : Samba – Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin – Blas, Rongier (c), Camara, Al Tamari – Lepaul, Embolo

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Rennes ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Rennes, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.