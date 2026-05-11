Arthur Fils forfait à Roland Garros ? Il sort du silence !

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Deux jours après son abandon au Masters 1000 de Rome, Arthur Fils a donné de ses nouvelles et tenu à rassurer ses supporters. Le numéro 1 français, contraint de stopper son match samedi alors qu’il était mené 4-0 face à l’Italien Andrea Pellegrino, s’est exprimé ce lundi soir via une story publiée sur Instagram.











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Une prise de parole très attendue alors que l’état physique du Français suscitait plusieurs interrogations à moins de deux semaines du début de Roland-Garros.

Dans son message, Arthur Fils a expliqué avoir immédiatement passé des examens médicaux après avoir ressenti une gêne pendant son match à Rome :

« J’ai ressenti quelque chose pendant le match à Rome, alors nous avons décidé de faire tous les examens nécessaires avec l’équipe. Tous les résultats sont revenus rassurants. Pas besoin de prendre de risques à ce stade de la saison. Déjà de retour au travail et entièrement concentré sur Paris. Merci pour tous vos messages et votre soutien »

Des mots rassurants pour les fans du joueur de 21 ans, qui réalise jusque-là une très belle saison sur terre battue. Avant son passage à Rome, Arthur Fils restait notamment sur une demi-finale remarquée au Masters 1000 de Madrid, confirmant son excellent niveau à l’approche du Grand Chelem parisien.



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Cet abandon semble donc avant tout relever de la précaution, dans une période charnière de la saison. Avec des examens jugés rassurants et une reprise déjà engagée, le Français paraît pleinement concentré sur son objectif principal : arriver en pleine forme Porte d’Auteuil.

À quelques jours du lancement de Roland-Garros, Arthur Fils demeure l’un des principaux espoirs du tennis français et espère désormais retrouver rapidement toutes ses sensations avant le grand rendez-vous parisien.