Demain Nous Appartient spoiler : Aurore démasque Jean, Manon attaquée ! (12 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Valentine et Bart vont porter plainte demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Valentine a été prise pour cibles sur les réseaux sociaux avec le fameux hastag #tousmenteurs !











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Valentine ne fait pas le lien avec sa dispute avec Jean, elle pense que c’est une vengeance de Violette ! Mais quelques heures plus tôt, au petit déjeuner chez les Daunier, Sofia a parlé de leur altercation à Nordine et Manon… Les deux policiers sont donc convaincus que c’est un nouveau coup de l’infirmier !

Nordine n’est donc pas surpris quand il voit débarquer Valentine et Bart. Il va quand même au lycée pour interroger Violette et de retour au commissariat, il explique que Violette a nié et qu’il la croit. Manon et Nordine parlent de leurs soupçons à Aurore, qui commence à les croire. Elle doute enfin de Jean !

Au Spoon, William et Aurore prennent un verre avec Jean et Sofia. Aurore en profite pour interroger Jean… Ce dernier se trahit en parlant de sa relation avec son père au présent alors qu’il est censé être mort quand il était petit. Elle comprend que Jean est fuyant face à ses questions, elle pense que Manon a surement raison à son sujet…



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Et plus tard, Manon découvre que c’est désormais c’est à elle qui s’attaque ! Elle est à son tour prise pour cible sur les réseaux sociaux !

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.