Audiences 23 mai 2026 : « The Voice » petit leader devant « Capitaine Marleau », M6 au plus bas

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Audiences 23 mai 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la demi-finale de « The Voice, la plus belle voix », qui a captivé 2,35 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.





C’est devant France 2 avec la rediffusion d’un épisode de « Capitaine Marleau ». Cet épisode, débuté tardivement après la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, a intéressé 1,88 million de téléspectateurs pour 15,6% de pda.







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Audiences 23 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le film inédit « Sexygénaires », qui a été suivie par 1,86 million de téléspectateurs pour 13,2%.

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a été suivi par 955 000 téléspectateurs pour 6,9% de pda.



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M6 est derrière et au plus bas avec un épisode inédit de « NCIS », qui a rassemblé 681 000 téléspectateurs pour 5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie