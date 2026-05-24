Sept à huit du 24 mai 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 24 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 24 mai 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 L’art de la pizza. Aux championnats du monde, nos pizzaïolos seront-ils plus forts que les italiens ?



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Dans « 7 à 8 »

🔵 La braderie géante d’Emmaus et ses tout petits prix.

🔵 Des témoignages exclusifs des femmes qui accusent Patrick Bruel, et la défense du chanteur.

🔵 Et Boualem Sansal se confie à Audrey Crespo-Mara. Le 16 novembre 2024, la vie de Boualem Sansal bascule lorsqu’il est arrêté à l’aéroport d’Alger avant d’être condamné à cinq ans de prison. Libéré un an plus tard, l’écrivain revient sur cette période dans son livre La Légende, où il raconte son année de détention, les circonstances de sa libération ainsi que les polémiques apparues en France depuis sa sortie, notamment les accusations de radicalisation identitaire dont il fait l’objet. Il s’exprime pour la première fois sur ce sujet dans cet ouvrage publié aux éditions Grasset.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 17 mai 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.