« bref.2 » : la suite de votre série ce soir sur TF1 (11 mai 2026)

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« bref.2 » au programme TV du lundi 11 mai 2026 – Ce lundi soir, TF1 diffuse la suite de la série « bref.2 ». Une série signée Kyan Khojandi et Bruno Muschio inédite en clair mais déjà diffusée sur Disney+.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« bref.2 » du 9 mai 2026, les épisodes

Episode 4 « bref. Tout va bien » : Ses nouvelles résolutions commencent enfin à porter leurs fruits. Pour la première fois, tout semble s’harmoniser avec ses amis comme dans sa vie sentimentale. Mais il suffit parfois d’une simple conversation pour que le passé refasse surface. Reste désormais à savoir s’il saura rester fidèle aux valeurs qu’il s’est promises. À lui de jouer.

Episode 5 « bref. C’était sous mes yeux depuis le début » : Au fond de lui, il le savait depuis le début : cela ne pouvait pas durer éternellement. Désormais, la vraie question est de savoir ce qu’il va faire de cette situation. La boucle semble bouclée, comme un retour au point de départ. Alors, tous ses efforts ont-ils été vains ? Ou cette expérience lui a-t-elle enfin permis d’apprendre à mieux affronter ce type de situation ?



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Episode 6 « bref. C’est du sérieux ? » : Le lendemain matin d’une soirée aussi imprévue que troublante, une question lui tourne en tête : ce qu’il vient de vivre compte-t-il vraiment pour lui ? Et pour elle ? Puis une autre inquiétude s’installe : est-il désormais en froid avec son meilleur ami… ou l’est-il encore seulement ? Depuis un an, il a semé sans vraiment mesurer les conséquences. Le moment est venu de récolter ce qu’il a semé, reste à savoir si la récolte sera à la hauteur.

Personnages et interprètes

Avec : Kyan Khojandi (Je), Laura Felpin (Billie), Baptiste Lecaplain (Baptiste), Bérangère Krief (Marla), Alice David (Sarah), Keyvan Khojandi (Keyvan), Mikaël Alhawi (Ben), Dedo (Julien), Morgane Cadignan (Femme spoiler), Freddy Gladieux (Homme spoiler), Grégoire Ludig (Médecin de Je), Arsen Cheruel (Je 12 ans), Marwane Kasdi (Ben 15 ans), Nadhir Kherfi (Garçon), Emmanuel Galliot (Doublure Je 38 ans), Pascal Blanc (Doublure Je 37 ans), Simon Fourmy (Doublure Je 30 ans), Raphaël Carlier (Jérôme), Mariama Gueye (Anaïs), Jade Guisguillert (Gloria), Xavier Lacaille (Mec Marla), Maghla (Meuf Marla), Bertrand Usclat (Louis), Camille Giry (Camille), GiedRé (Actrice Marla), Xavier Claudon (Youtubeur), Ambre Larrazet (Femme Jean-Jacques), Elsa de Belilovsky (Maîtresse Je école primaire), Jules Mariot (Je 7 ans), Orelsan (Orel), Gringe (Gringe), Djilsi (Brange), Seb La Frite (Manusan), Eric Reynaud-Fourton (Père de Je), Lucien Maine (Mec bourré fin de soirée), Léa Elka (Fille date Ikea 2), Kheiron (Kheiron)