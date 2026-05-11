« No Country For Old Men » : histoire du film ce soir sur France 3 (11 mai)

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« No Country For Old Men », c’est le film rediffusé ce lundi 11 mai 2026 sur France 3. Un film de Joel et Ethan Coen avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Woody Harrelson.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







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« No Country For Old Men » : résumé, synopsis

À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Llewelyn Moss tente de survivre en vivant de la chasse. Un jour, il tombe sur les corps de plusieurs trafiquants qui semblent s’être entretués et met la main sur une mallette renfermant deux millions de dollars. Mais le propriétaire de l’argent lance à ses trousses un redoutable tueur à gages, Anton Chigurh, bien décidé à récupérer le butin. Rapidement, Chigurh retrouve la piste de Moss.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2007.



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