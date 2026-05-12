C à vous du 12 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 12 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Hantavirus, cas contacts, isolement… la France renforce ses mesures. Décryptage avec Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service à l’hôpital Saint-Antoine, et Thomas Soulié, grand reporter politique au Parisien – Aujourd’hui en France

🔵 Coupe du Monde 2010 : 16 ans après, un documentaire revient sur la grève des bleus à Knysna. On reçoit Pierre Maturana, directeur de la rédaction de http://SoFoot.com et Yoan Zerbit, producteur exécutif du documentaire « Le Bus : Les Bleus en grève » sur Netflix



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Lolita Séchan et Tancrède Ramonet pour le documentaire « Renaud, à cœur perdu » sur France 2

📖 Katherine Pancol pour le livre « Des choux et des reines »

📺 Olivier Gourmet pour la série « Enchaînés » sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 12 mai 2026 à 19h sur France 5.