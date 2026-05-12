Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan menace Claudine, Jérémy de nouveau arrêté ! (épisode du 15 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1923 du 15 mai 2026 – Atlan ne recule devant rien dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Margot lui a révélé la mise en garde de Claudine, Raphaël Atlan va venir la menacer !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan menace Claudine, Jérémy de nouveau arrêté ! (épisode du 15 mai)
Capture FTV


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Alors que Claudine arrive en bas de son cabinet, Atlan sort de sa voiture. Il la confronte au sujet de ce qu’elle a dit à Margot, son avocate, et lui dit qu’elle joue un jeu dangereux. Claudine assure qu’elle assume tout le mal qu’elle a dit de lui et elle se fiche de ses menaces ! Mais Raphaël Atlan assure à Claudine qu’en voulant l’atteindre, elle a autant à perdre que lui. Il l’empêche de passer et lui annonce que s’il tombe, elle tombera aussi !

Claudine repart bouleversée et le soir, elle est comme hantée par ses menaces… Quand elle monte dans sa voiture, elle craque et se met à pleurer ! Pendant ce temps là, Johanna se moque du comportement de Claudine auprès de Sabine, persuadée qu’elle a tenté de manipuler Margot…

Et au commissariat, un mystérieux témoin se présente pour parler de la mort d’Isaure. Il dit avoir des révélations à faire et peu de temps après, Jérémy est de nouveau arrêté. Manu lui annonce qu’il est en garde à vue !


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