C à vous du 14 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 14 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 14 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Capture France 5


Publicité

🔵 Les secrets des relations entre les Présidents et leurs mères dévoilés dans le livre de l’historienne et biographe Béatrix de L’Aulnoit « Ils les ont tant aimées : les mères de nos Présidents », disponible aux éditions Plon

🔵 Taïwan : le coup de pression de Xi Jinping à Donald Trump. Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter et chroniqueur à L’Obs est l’invité de C à vous


Publicité

🔵 Affaire « Master Poulet » : qu’en pensent les Français ? On en parle avec Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation et François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP

🔵 Dans la suite de C à vous :
🎬 Léa Drucker et Mélanie Thierry pour le film « La vie d’une femme » en salle le 9 septembre 2026
✨ Charlotte Cardin interprètera en live son titre : « The way we touch »
🎬 Rudi Rosenberg et Hafsia Herzi pour le film “Quelques mots d’amour”, en salle le 28 octobre 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 14 mai 2026 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
Quotidien du 13 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 13 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
The Power du 13 mai 2026 : Kaos va faire une annonce choc ! (résumé, spoiler + replay épisode 40)
The Power du 13 mai 2026 : Kaos va faire une annonce choc ! (résumé, spoiler + replay épisode 40)
La meilleure boulangerie de France du 13 mai 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 13 mai 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
C à vous du 13 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 13 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)


Publicité


Retour en haut