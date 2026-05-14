C à vous du 14 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 14 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Les secrets des relations entre les Présidents et leurs mères dévoilés dans le livre de l’historienne et biographe Béatrix de L’Aulnoit « Ils les ont tant aimées : les mères de nos Présidents », disponible aux éditions Plon

🔵 Taïwan : le coup de pression de Xi Jinping à Donald Trump. Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter et chroniqueur à L’Obs est l’invité de C à vous



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🔵 Affaire « Master Poulet » : qu’en pensent les Français ? On en parle avec Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation et François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l’IFOP

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Léa Drucker et Mélanie Thierry pour le film « La vie d’une femme » en salle le 9 septembre 2026

✨ Charlotte Cardin interprètera en live son titre : « The way we touch »

🎬 Rudi Rosenberg et Hafsia Herzi pour le film “Quelques mots d’amour”, en salle le 28 octobre 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 14 mai 2026 à 19h sur France 5.