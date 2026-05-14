Un Si Grand Soleil Spoiler : Becker révèle son lourd secret à Janet ! (épisode du 19 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1925 du 19 mai 2026 – Claudine et Clément Becker sont rattrapés par leur passé dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et on peut dire que c’est du très très lourd !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Becker révèle son lourd secret à Janet ! (épisode du 19 mai)
Capture FTV


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En effet, dans quelques jours, Clément va finalement tout révéler à Janet. Alors que Jérémy a été mis en examen et envoyer en prison suite à un témoignage qu’il juge douteux, Clément explique à Janet qu’il est convaincu qu’il s’agit d’une manipulation de Raphaël Atlan. Et pour cause, il y a 25 ans, il avait déjà payé un témoin !

Clément explique à Janet qu’à l’époque, Claudine avait fortement dérapé : elle avait fouillé dans son ordinateur afin de récupérer les coordonnées d’un témoin clé de l’affaire ! Raphaël Atlan avait ensuite fait pression sur lui afin qu’il retire son témoignage. Voilà pourquoi Becker en veut autant à Claudine. Il avoue à Janet ne pas l’avoir dénoncée à l’époque afin de protéger Sabine.

De son côté, Atlan donne une interview à Midi Libre en présence de Margot… Il charge Becker quand Paloma l’interroge sur le fameux témoin qui s’était rétracté à l’époque et qui avait permis de lui faire avoir un non-lieu. Plus tard, Atlan propose à Margot d’appuyer sa candidature pour un poste de chargée de cours à l’université de Montpellier.


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