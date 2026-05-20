C à vous du 20 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 20 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Après Trump, Xi Jinping reçoit Poutine pour consolider l’alliance sino-russe. Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, et Philippe Gélie, éditorialiste international au journal “Le Figaro” sont ce soir les invités de #CàVous

🔵 Soignants épuisés, patients oubliés : l’hôpital public en état d’urgence. On en parle avec Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint chargé des sujets santé, sciences et climat au journal “Le Parisien-Aujourd’hui en France”



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 RNBOI, en live pour son titre “Mon bébé”

🎬 Pauline Clément, Bertrand Usclat & Martin Darondeau, pour le film “De

la Comédie-française” en salle le 22 juillet

🎬 Dans la suite de #CàVous à Cannes dès 20h : Camélia Jordana & Milo Machado-Graner, pour le film d’animation “Carmen, l’oiseau rebelle” en salle le 16 décembre

✨ David Foenkinos, pour son livre “Je suis drôle” chez Gallimard, et Michel Boujenah, président du jury pour le prix CST de la jeune technicienne

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 20 mai 2026 à 19h sur France 5.