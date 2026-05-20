Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan agresse Margot, Clément et Claudine disent tout à Cécile (épisode du 25 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1929 du 25 mai 2026 – Clément et Claudine vont finalement décider de tout dire à Cécile Alphand dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que le témoin a confirmé sa version lors de la confrontation avec Jérémy, Clément et Claudine réalisent qu’ils n’ont plus le choix.











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Claudine et Becker se rendent donc le bureau de la juge Alphand et ils lui disent tout sur ce qui s’est passé il y a 25 ans, quand Atlan a fait pression sur Claudine pour qu’elle récupère illégalement les coordonnées du témoin dans l’ordinateur de Becker. Ce dernier ajoute qu’il savait mais qu’il n’a rien dit pour protéger sa famille. Il y a prescription et ils ne risquent donc rien pénalement, mais ils risquent gros pour leurs emplois respectifs. Becker pourrait notamment se retrouvé mis au placard mais il se sent soulagé d’avoir tout dit.

Pendant ce temps là, Atlan poursuit son numéro de charme avec Margot. Il lui propose carrément d’écrire son prochain livre avec lui ! Il lui propose ensuite d’aller dîner mais Margot décline, elle préfère rentrer. Sauf qu’Atlan lui caresse le visage avant de l’embrasser dans le cou ! Margot est choquée, elle le gifle avant de prendre la fuite !

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