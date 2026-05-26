C à vous du 26 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 26 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔴 Cancer du sein : Laurie Cholewa, animatrice et journaliste pour Canal + et Europe 1 témoigne de sa double mastectomie

☀️ Vague de chaleur record en mai : la France peut-elle faire face ? Nous recevons Vincent Nouyrigat, co-rédacteur en chef du magazine “Epsiloon” ; Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste et Laurent Romejko, journaliste météo



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🎾 Roland Garros : Gaël Monfils a fait ses adieux au tournoi parisien. On en parle avec Guy Forget, consultant pour France TV et ancien directeur de Roland Garros dans C à vous

👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : la créatrice de contenu food sur les réseaux sociaux, Nawel

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Daoud, pour son album “Ok” et son concert à La Cigale le 6 novembre 2026

🎥 Raphaël Personnaz et Eye Haïdara pour le film “Mata” en salle le 27 mai

📺 Stéphane De Groodt et Laury Thilleman pour l’émission “Rendez-vous en terre inconnu avec Stéphane De Groodt chez les Wauja” ce mardi 26 mai à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 26 mai 2026 à 19h sur France 5.