Un Si Grand Soleil Spoiler : Florent doute de Charles, Eve va trop loin (épisode du 29 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1933 du 29 mai 2026 – Les choses vont commencer à mal tourner pour Charles dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, alors que le procès de Nathalie Gimenez va bientôt débuter, Florent est convaincu que sa cliente est innocente dans l’affaire du meurtre d’Eliott Faure.











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Florent va alors aller voir Charles à la clinique vétérinaire pour l’interroger car il n’a pris aucun de ses appels. Florent lui explique qu’il pense que Nathalie Gimenez n’a pas commandité l’assassinat d’Eliott et il lui demande de l’aider à trouver le véritable meurtrier. Mais Charles assure qu’il n’a aucune envie de parler d’Eliott, il n’a rien à lui dire et a déjà tout dit à la police.

Florent commence à douter de Charles, il a l’impression qu’il n’a aucune envie que le meurtrier de son meilleur ami paie pour ce qu’il a fait… Charles lui demande de partir, Florent lui laisse sa carte. De son côté, Charles panique et en parle à Muriel. Le sentant fébrile, elle lui rappelle que s’il se dénonce, il bousillera sa vie mais aussi la sienne et celle de Toma.

De son côté, Eve déraille complètement… Elle fait passer un téléphone à la détenue en prison. Et chez elle, alors que Manu est bloqué sur une intervention, Eve lance la fabrication d’une arme avec une imprimante 3D !



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