C à vous du 4 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 4 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac… Retour sur l’omerta autour de la santé des présidents avec Patrice Duhamel, pour son livre « Le crépuscule des Dieux » publié demain aux éditions de L’Observatoire

🔵 Trois morts sur un bateau de croisière contaminés par une infection à hantavirus. On en parle avec Nicolas Berrod, chargé des sujets santé, sciences et climat au journal “Le Parisien-Aujourd’hui en France”



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Hoshi, pour son titre “Bonjour docteur”

📺 Antoine Reinartz, pour le film “L’Abandon” en salle le 13 mai

📖 Julia de Funès, pour le livre “Pensées distinguées” aux éditons de l’Observatoire

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 4 mai 2026 à 19h sur France 5.