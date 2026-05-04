Un Si Grand Soleil Spoiler : Becker sous le choc face au retour de... (épisode du 7 mai)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1917 du 7 mai 2026 – On peut dire que Clément et Claudine vont se retrouver face à leur passé dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Jérémy est finalement libéré de garde à vue faute de preuves suffisantes, la police va identifier l’ex d’Isaure… Et Clément et Claudine le connaissent bien !











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Quand Jérémy a témoigné, il a expliqué s’être disputé avec Isaure car elle venait de lui avouer avoir recouché avec son ex, qui lui a fait du chantage affectif jusqu’à ce qu’elle craque… Et tout ce que Jérémy savait sur lui, c’est qu’il était professeur à la fac à Montpellier.

Plus tard, la police identifie le fameux ex d’Isaure : Raphaël Atlan. Quand Becker entend Aude et manu en parler, il est sous le choc : il le connait !

Quand il rentre chez lui, Becker explique à Janet que l’affaire prend une tournure étrange. Il a déjà suspecté Raphaël Atlan dans une vieille affaire il y a 25 ans. Il le soupçonnait d’avoir tué sa compagne, morte empoisonnée. Clément était convaincu qu’il était coupable mais Claudine, son avocate, avait réussi à le tirer d’affaire !



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