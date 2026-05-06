C à vous du 6 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 6 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Guerre au Moyen-Orient : détroit d’Ormuz toujours bloqué, navire français touché, taxation des superprofits de « TotalEnergies ». On en parle avec Guillaume Hannezo, professeur associé à l’ENS et le Général de l’armée de l’air Patrick Dutartre

🔵 Hantavirus : un Français identifié comme cas contact, malades évacués vers les Pays-Bas. Les informations du médecin Michel Cymes dans C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Ebony pour sa tournée et son album “Menelik”

📖 Olivia Ruiz pour son livre “Vamos !” disponible aux éditions JC Lattès

📖 Estelle Lefébure pour son livre « Mes meilleures recettes bien-être », disponible aux éditions Flammarion

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 6 mai 2026 à 19h sur France 5.