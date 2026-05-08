C à vous du 8 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 8 mai 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Comment Emmanuel Macron aborde sa dernière année de mandat ? Décryptage avec Dominique Reynié, politologue, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), et Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune dimanche

🔵 Hantavirus : quel risque pour la population mondiale ? Pr Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon



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🔵 Dans la suite de C à vous :

Xavier de Moulins pour le livre « Le chemin des gens perdus » (Flammarion)

Ariane Massenet pour le livre « Mères et filles » (éditions de la Martinière)

Laurent Voulzy et Isaure le Faou, pour le livre « Cache derrière » (éditions du Cherche Midi)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 8 mai 2026 à 19h sur France 5.