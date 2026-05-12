Ça commence aujourd’hui du 12 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 12 mai 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 12 mai 2026 à 13h55 « Brûlures, cicatrices : comment ont-ils accepté leur nouvelle apparence ? » (inédit)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités au parcours bouleversant, marqués à jamais par des brûlures et des cicatrices visibles. Victimes d’accidents domestiques, d’incendies ou encore d’agressions, ils ont vu leur apparence changer brutalement… et ont dû apprendre à se reconstruire.

Face au regard des autres, à la douleur physique et aux longues étapes de soins, chacun raconte le combat mené pour retrouver confiance en soi et accepter ce nouveau visage, ce nouveau corps. Avec émotion et courage, ils témoignent de leur résilience et de la force qui leur a permis d’avancer malgré les épreuves.



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Et à 15h : « Charlotte et Sylvie : comment sont-elles sorties de l’engrenage de l’alcool ? » (rediffusion)

Entre 500 000 et 1,5 million de Françaises seraient confrontées à une consommation d’alcool problématique. Dans ce numéro, Faustine Bollaert donne la parole à deux femmes qui ont décidé de briser le silence autour de l’addiction. Charlotte, sobre depuis quatre ans, évoque une véritable renaissance après des années de lutte. De son côté, Sylvie, abstinente depuis bientôt quatre mois, confie se sentir enfin plus sereine et en paix avec elle-même.

Avec beaucoup de sincérité et de courage, elles reviennent sur leur descente dans l’alcoolisme, les difficultés traversées, mais aussi le chemin parcouru pour reprendre leur vie en main et retrouver l’espoir.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.