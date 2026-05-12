« L’assassin qui a séduit ma fille » : votre téléfilm ce 12 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« L’assassin qui a séduit ma fille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 12 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « L’assassin qui a séduit ma fille ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« L’assassin qui a séduit ma fille » : l’histoire, le casting

Profondément marquée par un drame personnel, Katie voit sa vie basculer : autrefois élève modèle, elle devient une adolescente rebelle et incontrôlable. Après une nouvelle provocation, elle est assignée à résidence par ses parents. C’est alors qu’un mystérieux jeune homme emménage juste en face de chez elle. Intriguée par son attitude étrange et les fréquentations suspectes qui l’entourent, Katie se rapproche peu à peu de lui. Avec l’aide de son amie Samantha, elle décide de découvrir qui est réellement ce voisin aussi fascinant qu’énigmatique.



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Avec : Vivica A. Fox (La détective Watkins), Calli Taylor (Katie), Travis Burns (John), Alexandra Scott (Samantha)

Et à 16h, « Ton petit ami doit mourir » (rediffusion)

En terminale et sur le point d’entrer à l’université, Sadie décide de mettre fin à sa relation avec Jack, le fils d’un puissant homme d’affaires. Peu de temps après, elle fait la rencontre de Gavin, un jeune rebelle aussi séduisant que mystérieux, dont elle tombe rapidement amoureuse. Mais bientôt, des messages menaçants commencent à lui parvenir, tandis qu’une présence inquiétante semble la suivre partout. Quelqu’un cherche manifestement à la pousser à rompre avec Gavin. Convaincue que Jack se cache derrière ces intimidations, Sadie tente de découvrir la vérité avant que la situation ne lui échappe.

Avec : Alicia Leigh Willis (Taryn), Kallen Bull (Sadie), Sydney Malakeh (Michelle), Matthew Pohlkamp (John)