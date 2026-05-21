« Cassandre » du 21 mai 2026 : votre épisode ce soir sur France 3

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« Cassandre » au programme TV du 21 mai 2026 – C’est encore une fois une rediffusion de la série « Cassandre » qui vous attend ce jeudi soir sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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« Cassandre » du 21 mai 2026 : présentation de l’épisode « Nature blessée »

Cassandre est appelée en urgence après la découverte d’un homme d’une quarantaine d’années, retrouvé inconscient dans un torrent. S’il est encore en vie, son état est critique, et les premiers éléments de l’enquête ne laissent guère de place au doute : il s’agit manifestement d’une tentative de meurtre. Craignant que l’agresseur ne revienne terminer ce qu’il a commencé en apprenant que sa victime a survécu, Cassandre décide immédiatement de placer l’homme sous protection policière.

Mais l’affaire se complique rapidement : aucun papier d’identité, aucune correspondance dans les fichiers d’empreintes… l’inconnu semble introuvable. En poursuivant leurs investigations, Cassandre et son équipe apprennent que les habitants du secteur le connaissent sous le prénom de Maxence. Marginal assumé, il mènerait une vie de décroissant, en retrait du monde et au plus près de la nature.



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Un mode de vie choisi… ou une existence soigneusement construite pour disparaître ? Cassandre s’interroge : Maxence est-il réellement un homme en quête de simplicité, ou quelqu’un qui cherche avant tout à se cacher ? Et surtout, quels secrets tente-t-il d’enfouir ?

Le casting

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Salomée Ugolin, Rémi Bichet, Claire Borotra, Frédéric van den Driessche, Emilie Gavois-Kahn, Vincent Jouan, Luca Malinowski, Sören Prévost, Emmanuelle Bougerol