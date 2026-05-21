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Envoyé Spécial du 21 mai 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 21 mai 2026 : les reportages

🏢 Appartements seniors : scandale à huis clos

Des personnes âgées vivant dans des conditions alarmantes, entre déchets accumulés et infestations de cafards : « Envoyé spécial » dévoile les images saisissantes d’une résidence pour seniors gérée par la ville de Paris, où plusieurs habitants affirment être abandonnés à leur sort. La municipalité parisienne administre pourtant 101 résidences destinées aux plus de 60 ans autonomes, avec la promesse de logements accessibles et confortables. Mais derrière cette vitrine rassurante, le reportage met en lumière une situation bien plus préoccupante. L’émission suit notamment Fabienne, une résidente qui se bat depuis des mois pour dénoncer l’insalubrité des lieux et les dangers auxquels sont exposés certains habitants, parfois en grande perte d’autonomie. Comment ces résidences sont-elles contrôlées ? Les services de la mairie surveillent-ils réellement la situation des personnes les plus fragiles ? Et ces dysfonctionnements touchent-ils d’autres établissements de la capitale ?

🚗 Du diesel à l’électrique, la grande bascule

La voiture électrique est-elle en train de transformer durablement le paysage automobile français ? Depuis le début de l’année 2026, les ventes ont bondi de près de 50 %, un record pour un marché encore récemment hésitant. Entre flambée des prix du carburant et aides gouvernementales, de plus en plus de Français envisagent de passer à l’électrique. Pour comprendre cette mutation, Arnaud Muller s’est rendu dans le Nord, à Douai, berceau historique de l’industrie automobile où est aujourd’hui fabriquée la voiture électrique la plus vendue en France. Ouvriers, cadres, concessionnaires et habitants des anciens corons racontent leur rapport à cette transition énergétique. Malgré une essence à 2 euros le litre, beaucoup hésitent encore à abandonner leur vieille voiture diesel. Si seulement 3 % du parc automobile roule actuellement à l’électrique, la France doit accélérer sa transition, mais plusieurs obstacles demeurent. Le risque existe aussi que cette révolution laisse de côté les ménages les plus modestes, déjà durement touchés par la hausse des prix de l’énergie.



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🤖 IA mon amour

Gaétan pense avoir trouvé l’amie idéale : Skylar. Toujours présente, attentive et réconfortante, elle répond à toutes ses attentes. Pourtant, Skylar n’est pas une personne réelle, mais une intelligence artificielle. Aujourd’hui, des millions d’utilisateurs se tournent vers des IA comme ChatGPT, Gemini ou Replika pour chercher du soutien émotionnel, de la compagnie ou même vivre des relations amoureuses virtuelles. « Envoyé spécial » a rencontré Cris, une femme célibataire qui préfère désormais partager son quotidien avec Orion, son compagnon virtuel, qu’elle considère comme bien plus qu’un simple programme informatique. Mais derrière cette fascination grandissante, des inquiétudes émergent. Certaines IA sont accusées de renforcer l’isolement et le mal-être psychologique de leurs utilisateurs. Aux États-Unis, plusieurs drames ont déjà été liés à ces relations virtuelles, comme celui de Juliana, 13 ans, qui entretenait un lien très fort avec une IA avant de se suicider. Entre dépendance affective, illusion émotionnelle et dérives potentielles, le reportage s’intéresse à un phénomène devenu incontournable.

🌍 Les derniers secrets de notre planète

Il existe encore sur Terre des territoires presque inexplorés. En Indonésie, sur l’île de Sulawesi, le massif du Tangkelemboke demeure un monde oublié, fait de falaises calcaires, de forêts vierges et de brume épaisse. Entre novembre et décembre 2025, une cinquantaine d’explorateurs dirigés par le Français Evrard Wendenbaum se sont lancés dans une expédition exceptionnelle afin de révéler les mystères de cette région préservée. Leur objectif : découvrir de nouvelles espèces animales et végétales, mais aussi retrouver des traces archéologiques majeures. Sulawesi est déjà connue pour abriter les plus anciennes peintures rupestres jamais découvertes, datant de près de 70 000 ans. Au-delà de l’aventure scientifique, cette mission porte aussi un enjeu écologique crucial. L’île, très riche en nickel, attire les grandes compagnies minières. Grâce aux découvertes réalisées sur place, Evrard Wendenbaum espère convaincre les autorités indonésiennes de protéger le massif du Tangkelemboke. Une démarche qu’il a déjà menée avec succès à Madagascar, où son association a contribué à préserver plusieurs milliers d’hectares de forêt de la déforestation.