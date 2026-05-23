Cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026 : clap de fin ce soir sur la Croisette (23 mai)

Par /

Publicité

Le rideau tombe ce samedi 23 mai sur la 79e édition du Festival de Cannes 2026. Après douze jours de projections, de montées des marches et de débats passionnés autour des films en compétition, la cérémonie de clôture se tiendra ce soir au Grand Théâtre Lumière, avec l’annonce très attendue du palmarès et de la Palme d’or.


Cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026 : clap de fin ce soir sur la Croisette (23 mai)
FTV / Festival de Cannes


Publicité

La soirée sera retransmise en direct sur France 2 à partir de 20h15, tandis que la traditionnelle montée des marches débutera vers 18h45 et sera visible sur les plateformes officielles du festival.

Cette année, le jury était présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, entouré notamment de Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga ou encore Stellan Skarsgård. Un jury prestigieux chargé de départager les films en lice pour succéder à Un simple accident de Jafar Panahi, Palme d’or 2025.

Parmi les favoris évoqués ces dernières heures par la presse spécialisée figurent « Soudain », « Minotaure », « La Bola Negra », « Fjord » ou encore « Paper Tiger ». Du côté des interprètes, les performances de Virginie Efira, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos et Javier Bardem reviennent avec insistance parmi les potentiels lauréats.


Publicité

Cette édition 2026 aura également été marquée par plusieurs événements forts, dont les Palmes d’honneur attribuées à Peter Jackson, John Travolta et Barbra Streisand. Cette dernière ne sera toutefois pas présente ce soir en raison d’une blessure au genou, ont indiqué les organisateurs.

Comme chaque année, la cérémonie de clôture promet son lot d’émotion, de surprises et de glamour pour conclure une quinzaine où le cinéma mondial aura une nouvelle fois eu les yeux rivés sur la Croisette.

A LIRE AUSSI
N’oubliez pas les paroles du 23 mai 2026 : pourquoi l’émission est en mode best-of ce samedi soir ?
N'oubliez pas les paroles du 23 mai 2026 : pourquoi l'émission est en mode best-of ce samedi soir ?
Quelle époque du 23 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 23 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (23 mai 2026)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (23 mai 2026)
13h15 le samedi du 23 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 23 mai 2026 : au sommaire aujourd'hui


Publicité


Retour en haut