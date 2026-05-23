N’oubliez pas les paroles du 23 mai 2026 : pourquoi l’émission est en mode best-of ce samedi soir ?

Par /

Publicité

Les fidèles de « N’oubliez pas les paroles » devront patienter avant de retrouver leurs maestros sur France 2. Ce soir, le célèbre jeu musical animé par Nagui sera proposé en version best-of, avec une sélection des meilleurs moments de l’émission.


N'oubliez pas les paroles du 23 mai 2026 : pourquoi l'émission est en mode best-of ce samedi soir ?
Capture FTV


Publicité

Une soirée spéciale qui permettra aux téléspectateurs de revivre quelques performances marquantes, des séquences drôles et des souvenirs forts du programme phare de l’access prime time.

Mais ce best-of marque aussi le début d’une interruption temporaire pour le jeu musical. En effet, « N’oubliez pas les paroles » sera déprogrammé pendant les deux prochaines semaines afin de laisser place à la retransmission du tournoi de Roland-Garros sur les antennes du groupe France Télévisions.

Comme chaque année, le célèbre tournoi de tennis parisien bouleverse les grilles de programmes de France 2 et France 3, avec une large couverture des matchs en journée mais aussi en soirée.


Publicité

Les inédits de « N’oubliez pas les paroles » feront leur retour à l’antenne à l’issue de la quinzaine parisienne, le lundi 8 juin. D’ici là, les fans pourront toujours profiter des rediffusions et meilleurs moments proposés ce soir.

A LIRE AUSSI
Quelle époque du 23 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 23 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2
Les 12 coups de midi du 23 mai 2026 : quels gains pour Charlotte ce samedi ? Qui est sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 23 mai 2026 : quels gains pour Charlotte ce samedi ? Qui est sur l'étoile mystérieuse ?
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (23 mai 2026)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce samedi ? (23 mai 2026)
13h15 le samedi du 23 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 23 mai 2026 : au sommaire aujourd'hui


Publicité


Retour en haut