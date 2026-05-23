N’oubliez pas les paroles du 23 mai 2026 : pourquoi l’émission est en mode best-of ce samedi soir ?

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Les fidèles de « N’oubliez pas les paroles » devront patienter avant de retrouver leurs maestros sur France 2. Ce soir, le célèbre jeu musical animé par Nagui sera proposé en version best-of, avec une sélection des meilleurs moments de l’émission.











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Une soirée spéciale qui permettra aux téléspectateurs de revivre quelques performances marquantes, des séquences drôles et des souvenirs forts du programme phare de l’access prime time.

Mais ce best-of marque aussi le début d’une interruption temporaire pour le jeu musical. En effet, « N’oubliez pas les paroles » sera déprogrammé pendant les deux prochaines semaines afin de laisser place à la retransmission du tournoi de Roland-Garros sur les antennes du groupe France Télévisions.

Comme chaque année, le célèbre tournoi de tennis parisien bouleverse les grilles de programmes de France 2 et France 3, avec une large couverture des matchs en journée mais aussi en soirée.



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Les inédits de « N’oubliez pas les paroles » feront leur retour à l’antenne à l’issue de la quinzaine parisienne, le lundi 8 juin. D’ici là, les fans pourront toujours profiter des rediffusions et meilleurs moments proposés ce soir.