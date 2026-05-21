Cyril Féraud aux commandes de Fort Boyard : « Je me régale au-delà de ce que j’avais imaginé »

C’est une page importante qui se tourne cette année pour Cyril Féraud. L’animateur tourne actuellement sa toute première saison à la tête de Fort Boyard, le jeu culte de l’été sur France 2, et l’émotion est visiblement au rendez-vous.







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Mercredi, face à quelques journalistes présents sur le Fort, l’animateur n’a pas caché sa fierté de rejoindre l’aventure d’un programme qui a marqué son enfance. « C’est Fort Boyard qui m’a donné envie de faire de la télé, je l’ai dit plein de fois. C’est l’émission qui m’a fait rêver quand j’étais enfant, qui m’a donné envie de faire mon métier », a-t-il confié avec émotion. Avant d’ajouter : « C’est beaucoup d’émotion et une vraie responsabilité de prendre les commandes d’un navire aussi impressionnant et aussi bien rodé. »

Très attendu dans ce nouveau rôle à la suite d’Olivier Minne, Cyril Féraud semble déjà parfaitement plongé dans l’univers unique du célèbre fort. « Je me régale au-delà de ce que j’avais imaginé. (…) Je suis comme un enfant et je suis très fier qu’on m’ait fait confiance », a-t-il expliqué, visiblement enthousiaste à l’idée de succéder aux figures emblématiques qui ont marqué l’histoire de l’émission.

L’animateur a également dévoilé les coulisses intenses du tournage et le rythme soutenu imposé aux équipes pendant l’enregistrement des émissions. « On n’arrête pas, vraiment. On commence à tourner à 9h, on termine le soir, il est 19h30. C’est non-stop pour les candidats, pour l’équipe technique, pour l’équipe de production, pour tous les gens que vous ne voyez pas à l’antenne », a-t-il détaillé.



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Malgré des journées longues et exigeantes, l’ambiance particulière du Fort semble porter l’ensemble des équipes. « A la fois, les journées passent vite et sont longues, donc il faut garder l’énergie et le sourire. Mais ici, c’est un endroit qui est tellement particulier, qui a une âme… Tout le monde retrouve son âme d’enfant », a confié l’animateur.

Et visiblement, Cyril Féraud savoure chaque instant de cette aventure hors du commun. « Moi, je l’ai tous les soirs, quand j’ai terminé et que je dis “Felindra, tête de tigre !” », a-t-il conclu avec amusement.