Audiences 20 mai 2026 : succès pour « L’or bleu » devant « Grey’s Anatomy »

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Audiences 20 mai 2026 – C’est France 2 qui s’est imposé en tête des audiences hier soir avec la nouvelle série inédite « L’or bleu », qui a réuni 3,47 millions de téléspectateurs pour 19,6% de pda.





C’est devant TF1 avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,95 million de téléspectateurs pour 11% de pda.







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Audiences 20 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le documentaire inédit « 1936, le Front Populaire : entre joie et colères », qui a été suivi par 1,24 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.

M6 suit avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,43 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie