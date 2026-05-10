Enquête Exclusive du 10 mai 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 10 mai 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Trottinettes boostées, vélos surpuissants : les nouveaux dangers de la route ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 10 mai 2026 : votre émission en résumé

Ils vont toujours plus vite et inquiètent autant les piétons que les automobilistes. Les « fatbikes », ces vélos électriques ultra-puissants, ainsi que les trottinettes débridées, bouleversent la circulation dans les centres-villes. À Paris, Lille ou Grenoble, ces engins imposants instaurent un véritable rapport de force dans l’espace urbain. Théoriquement limités à 25 km/h, certains circulent pourtant à 50 km/h, voire dépassent les 80 km/h. Nos équipes ont enquêté sur ces véhicules vendus comme de simples vélos ou trottinettes, mais capables de rivaliser avec de petites motos. Entre vendeurs peu regardants et opérations policières visant les modèles débridés, Enquête Exclusive met en lumière les failles d’un système encore largement incontrôlé.

Les trottinettes électriques restent les plus préoccupantes en matière de dangerosité. En 2025, près de 30 000 utilisateurs ont été blessés sur les routes, soit une augmentation de 40 % en seulement un an. Plus alarmant encore : alors qu’elles ne représentent que 0,2 % des kilomètres parcourus en France, elles sont impliquées dans 15 % des accidents entraînant des séquelles graves. Médecins, experts et avocats dénoncent un véritable problème de santé publique. Les victimes sont souvent très jeunes, rarement équipées d’un casque, et exposées à des traumatismes crâniens sévères. Derrière ces statistiques, des vies basculent : handicaps lourds, longues périodes de rééducation et indemnisations insuffisantes lorsque les assurances ne couvrent pas les accidents ou que les véhicules ne sont pas homologués.



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Comment mieux encadrer ces nouveaux moyens de transport lancés à pleine vitesse ? Faut-il repenser l’aménagement des villes pour limiter les accidents ? Entre automobilistes, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, la tension monte sur les routes. Ce phénomène porte désormais un nom : la « road rage », ou rage au volant. De Paris à Lille, de Grenoble jusqu’à Copenhague, Enquête Exclusive explore les dessous d’une cohabitation devenue explosive.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.