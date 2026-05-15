Ici tout commence du 15 mai : Bianca révèle la vérité à Hector (résumé + vidéo épisode 1437 en avance)

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Ici tout commence du 15 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1437 – Bianca, avec le soutien de Loup, va finalement révéler toute la vérité à Hector ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Ce dernier va confronter sa mère, qui va s’effondrer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 15 mai – résumé de l’épisode 1437

Au Comptoir de Jude, Bianca confie à Loup qu’elle est victime du chantage d’Andréa. Compréhensif, il promet de ne pas la dénoncer malgré le sabotage de la brigade du chef Jourdain. Pendant ce temps là, Bérénice encourage Joséphine à reprendre une relation saine avec Loup.

Lors de la deuxième épreuve du duel, la cheffe Besseau présente ses excuses à Bianca. Les brigades doivent réaliser des bouchées terre-mer. Malgré la pression d’Andréa, Bianca renonce finalement à saboter Hector après les confidences touchantes de ce dernier. Hector remporte la manche et affrontera Anouk lors de la finale prévue lundi. Il avoue ensuite à Clotilde que son idée d’huître-yuzu venait d’Anouk…



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À l’hôtel Jourdain, Bianca annonce à Andréa qu’elle ne cédera plus à son chantage puis révèle toute la vérité à Hector. Quand Andréa tente de se justifier, son fils la rejette. Victime d’une crise cardiaque, elle s’effondre sous ses yeux, mais Hector pense qu’elle simule encore.

Au Double A, Gaspard accepte de remplacer Milan comme second. Pendant le service, il aide Anaïs, gênée par sa prothèse auditive, en utilisant la langue des signes. Après le service, il explique l’avoir apprise grâce à son petit frère autiste.

De leur côté, Gary et Malik conseillent à Jim de jouer les bad boys pour séduire Zoé après avoir analysé ses lectures. Mais la tentative tourne au ridicule. Jim finit par lui avouer la vérité et Zoé lui explique que ses romans ne reflètent pas ses attentes. Le couple décide alors de mieux communiquer sur ses envies.

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Ici tout commence du 15 mai 2026 – extrait vidéo

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