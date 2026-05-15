Audiences 14 mai 2026 : « La 7ème compagnie au clair de lune » leader devant « Cassandre »



Publicité





Audiences 14 mai 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du film « La 7ème compagnie au clair de lune », qui a rassemblé 3,31 millions de téléspectateurs pour 19,8% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Cassandre », qui a été suivi par 2,85 millions de téléspectateurs en moyenne pour 16,9% de pda.







Publicité





Audiences 14 mai 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la finale de la saison 6 des « Traîtres », qui a réuni 1,42 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.

France 2 est faible avec le documentaire inédit « Roland Garros : entre les lignes », qui a rassemblé 916 000 téléspectateurs pour 5,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie