Les 12 coups de midi du 19 mai 2026 : Corine éliminée, l’étoile mystérieuse se dévoile

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Les 12 coups de midi du 19 mai 2026, Corine éliminée – Ça continue de changer de maître de midi tous les jours où presque dans votre jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Ce mardi, Corine a été éliminée, elle est repartie avec 200 euros de gains en 2 victoires.











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Les 12 coups de midi du 19 mai, Faustine devient Maître de Midi

C’est Faustine qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui, elle a signé une victoire à 20 euros et compte donc 10 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, elle se dévoile mais toujours rien de plus. On a toujours 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus. Toujours difficile de dire qui se cache derrière ces indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+