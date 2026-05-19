Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue, quels gains ce mardi ? (19 mai 2026)

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Après êtes devenu le plus grand des Champions du jeu quotidien de France 2 hier, Vincent a signé sa 215ème victoire ce mardi midi dans jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Quels gains-a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !











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Avec les 10 points de son adversaire en finale aujourd’hui, Vincent a remporté 1000 euros supplémentaires aujourd’hui et il totalise ainsi 280 900 euros de gains.

Désormais pour Vincent, c’est la barre des 300 000 euros qui se profile. Arrivera-t-il à atteindre cet objectif ou sera-t-il éliminé avant ? Suspense !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 215 victoires, 280.900 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 19 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 19 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv