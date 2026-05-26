Les 12 coups de midi du 26 mai 2026 : Aude continue, quels gains ce mardi ? Qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 26 mai 2026, 3 victoires pour Aude – Nouvelle victoire d’Aude ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Une victoire à seulement 10 euros alors que l’étoile mystérieuse se dévoile encore un peu plus.











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Les 12 coups de midi du 26 mai, Aude reste Maître de Midi

Aude voit ainsi ses gains monter à 115 euros en 3 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a toujours : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un figuier de barbarie.

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait Salma Hayek (voir les détails ici).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques, Lena Situations



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+