Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)

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La nouvelle étoile mystérieuse du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » continue d’alimenter les spéculations des téléspectateurs sur TF1. Et selon une rumeur de plus en plus insistante sur les réseaux sociaux et sur les groupes de fans de l’émission, c’est l’actrice mexicaine Salma Hayek qui se cacherait derrière cette fameuse étoile.











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Plusieurs indices déjà visibles semblent en effet pointer vers la star hollywoodienne.

Le premier élément marquant est un studio de danse. Un indice qui pourrait faire référence au film « Une nuit en enfer », dans lequel Salma Hayek interprète le personnage mythique de Santanico Pandemonium, une danseuse aussi fascinante qu’inoubliable dans une scène devenue culte du cinéma des années 90.

Autre indice déjà apparu sur l’étoile mystérieuse : un figuier de Barbarie. Ce cactus très répandu au Mexique semble être un clin d’œil évident aux origines mexicaines de l’actrice, née à Coatzacoalcos.



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Et selon plusieurs indiscrétions relayées par des fidèles du jeu, deux nouveaux indices devraient prochainement faire leur apparition : un micro et une caméra.

Le micro pourrait avoir un lien direct avec la famille de Salma Hayek. Sa mère, Diana Jiménez Medina, est en effet chanteuse d’opéra. Un détail méconnu du grand public mais qui correspond parfaitement à l’univers des indices des 12 Coups de midi.

Enfin, la caméra semble être l’indice le plus évident puisqu’elle renvoie directement à la carrière internationale de l’actrice, devenue l’une des figures incontournables du cinéma hollywoodien.

Avec tous ces éléments, de nombreux fans du jeu sont désormais persuadés que Salma Hayek est bien la personnalité cachée derrière l’actuelle étoile mystérieuse. Il faudra toutefois attendre la révélation officielle dans « Les 12 Coups de midi » pour en avoir la confirmation.