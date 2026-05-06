Les 12 coups de midi du 6 mai 2026 : Lilou décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)

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Les 12 coups de midi du 6 mai 2026, 3ème victoire de Lilou – C’est fait ! Lilou a décroché l’étoile mystérieuse ce mercredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a signé une 3ème victoire et a réussi un Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant le nom de Pio Marmaï.











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Les 12 coups de midi du 6 mai, Pio Marmaï était sur l’étoile mystérieuse

Lilou a remporté 30.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 43.377 euros. Sa cagnotte totalise désormais 58 577 euros de gains et cadeaux.

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Pio Marmaï.

Explications des indices :

🤰 Test de grossesse : une référence au « film Un heureux événement », centré sur la maternité.



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🔧 Clé à molette : un clin d’œil à son passé de garagiste avant de devenir comédien.

🏰 Château de Fontainebleau : il évoque l’univers des films historiques comme « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan », où il apparaît.

🩰 Chaussons de ballet : une allusion à « En corps », plongé dans le monde de la danse.

🍇 Grappe de raisin : en référence à « Ce qui nous lie », où il incarne un vigneron.

🐎 Cheval : un indice qui peut rappeler l’univers des films d’époque et d’aventure, notamment ses rôles en costumes.

🖊️ Machine à tatouer : l’acteur est passionné de tatouages

🎨 Palette de peinture : une référence à son rôle de peintre dans « La Vénus électrique »

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+