Ça commence aujourd’hui du 6 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 6 mai 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 6 mai 2026 à 13h55 « La santé mentale de nos ados est en danger : comment les aider ? » (inédit)

À l’heure où les fragilités psychologiques chez les plus jeunes ne cessent d’alerter, « Ça commence aujourd’hui » consacre un numéro inédit à un sujet crucial : « La santé mentale de nos ados est en danger : comment les aider ? ».

Sur le plateau, des parents, des adolescents et des experts témoignent avec sincérité et émotion. Anxiété, dépression, harcèlement scolaire, pression des réseaux sociaux… autant de réalités auxquelles de nombreux jeunes sont confrontés au quotidien. À travers des parcours de vie bouleversants, l’émission met en lumière les signaux d’alerte à ne pas ignorer et les conséquences parfois dramatiques du mal-être adolescent.



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Mais ce rendez-vous se veut aussi porteur d’espoir. Psychologues et spécialistes apportent des clés concrètes pour mieux comprendre ces souffrances et accompagner les jeunes vers un mieux-être. Comment instaurer le dialogue ? Quels comportements doivent inquiéter ? Vers qui se tourner en cas de besoin ?

Un numéro fort, utile et profondément humain, qui invite chacun à ouvrir les yeux et à agir pour soutenir une génération en quête d’écoute et de repères.

Et à 15h : « Leur incroyable histoire avec leur chien » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau des invités dont le quotidien, aussi étonnant qu’incroyable, est profondément lié à leur compagnon à quatre pattes. Ainsi, Pierre-Albert revient sur sa disparition de 48 heures en octobre 2024 après une chute en forêt, expliquant qu’il doit sa survie à son labrador Thor. De leur côté, Jules et Louise, jumeaux atteints de rétinite pigmentaire, ont vu leur vie transformée après un stage en école de chiens-guides en mai 2023, au point d’accueillir en avril 2024 deux labradors, Sully et Sunset, devenus indispensables à leur autonomie. Enfin, Cédrick se remémore l’incendie provoqué par la foudre qui a ravagé son chalet le 31 août 2016 : réveillé par sa chienne Eva, il a pu évacuer tous les occupants, avant d’assister, alors qu’il la croyait perdue, à un véritable miracle.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.