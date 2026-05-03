Les Enfants de la Télé du 3 mai 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 3 mai 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 3 mai : les invités

Ce dimanche, « Les Enfants de la télé » reviennent avec un numéro inédit placé sous le signe de l’humour, de l’émotion et des souvenirs cultes du petit écran. Faustine Bollaert accueille sur son plateau une joyeuse bande d’invités : l’humoriste Gérémy Crédeville, la rayonnante Miss France 2026 Hinaupoko Devèze, l’incontournable comédienne Corinne Touzet, ainsi qu’Antoine et Alex Vizorek.

Au programme de cette soirée : des archives télévisées surprenantes, des casseroles savoureuses et des moments de franche rigolade. Entre anecdotes inédites, réactions spontanées et images parfois oubliées, les invités vont redécouvrir leur parcours… et celui des autres, avec humour et autodérision.



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Comme toujours, l’émission promet un savant mélange de nostalgie et de divertissement, avec des séquences qui feront autant rire que replonger dans les grands moments de la télévision. Un rendez-vous convivial et chaleureux à ne pas manquer !