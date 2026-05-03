Tennis Madrid : la finale Sinner / Zverev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – la finale Sinner / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte le numéro 3 Alexander Zverev en finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 17h sur Eurosport.







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La finale du Masters 1000 de Madrid propose ce soir une affiche de très haut niveau entre Jannik Sinner et Alexander Zverev, les deux hommes forts du moment. Numéro 1 mondial, l’Italien arrive en immense favori, porté par une dynamique exceptionnelle et une série impressionnante de victoires sur le circuit, avec en ligne de mire un cinquième titre consécutif en Masters 1000, un exploit inédit . En face, l’Allemand, double vainqueur à Madrid, mise sur son expérience et sa réussite passée sur la terre battue madrilène pour tenter de renverser la hiérarchie.

Mais l’enjeu dépasse le simple trophée : Sinner domine largement leurs confrontations récentes et reste sur une série de victoires face à Zverev, qui cherche ce soir à briser cette dynamique et à prouver qu’il peut rivaliser avec le patron actuel du circuit . Entre la régularité implacable de l’Italien et la puissance du jeu de l’Allemand, cette finale s’annonce comme un duel générationnel et stratégique, au sommet du tennis mondial.



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ATP Madrid la finale Sinner / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Zverev, finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.