« Les mystères du Clos des Lilas » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (9 mai 2026)



Publicité





« Les mystères du Clos des Lilas » au programme TV du 9 mai 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Les mystères du Clos des Lilas », avec Fanny Cottençon et Blandine Bellavoir dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Les mystères du Clos des Lilas » : l’histoire

Anna, 35 ans, capitaine de gendarmerie célibataire, se retrouve chargée d’une affaire particulièrement sensible : Mylène, 60 ans, célèbre pianiste concertiste de renommée internationale, a été retrouvée morte dans sa maison de campagne, étouffée pendant son sommeil.

Alors qu’Anna entame son enquête, sa mère Catherine, 58 ans, journaliste parisienne venue passer un mois de vacances, décide de se mêler de l’affaire sous couvert de préparer un article. Entre les deux femmes, la relation est électrique : intrusive et omniprésente, Catherine n’a jamais vraiment su respecter les frontières qu’Anna peine encore à imposer.



Publicité





Malgré leurs conflits, mère et fille vont être contraintes de collaborer pour plonger dans l’entourage de la victime, et découvrir un milieu bien plus sombre, cruel et complexe qu’elles ne l’auraient imaginé.

Casting : interprètes et personnages

Avec Fanny Cottençon (Catherine Lidman), Blandine Bellavoir (Anna Lidman), Piérick Tournier (Pierre Adam), Julie Dray (Claire Favin), Emmanuelle Bouaziz (Laurence Esteban), Noemie Zeitoun (Julia Weber), Aurelie Konaté (Naomie Lejeune), Christophe Gendreau (Marc Fos), Laurent Secco (Antoine Miron), Loic Risser (le procureur)…

Avec la participation de Marie Rousseau (Mylène Kalbat)