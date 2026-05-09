Les Traîtres du 9 mai : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (épisode 7)

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Les Traîtres du 9 mai 2026, l’épisode 7 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Fatou, Cindy, Victoria, et Isabelle, place à la demi-finale. L’étau se resserre à l’approche de la grande finale !





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres du 9 mai 2026 : l’épisode 7 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 7, les loyaux ont éliminé une Traître : Fatou ! Mais ils ont aussi éliminé Victoria, qui était l’une des leurs. Issa et Adriana ont quant à eux banni Cindy, puis Isabelle. Ce soir, Adriana doit annoncer elle-même à Isabelle qu’elle est éliminée !

Les Loyaux réussiront-ils à démasquer un Traître avant la finale ? Qui seront les finalistes ?



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"C'est terrible de trahir"

Préparez-vous au bannissement le plus horrible de l'histoire des Traîtres 😯#LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/YR5ftFeAHg — M6 (@M6) May 6, 2026

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?