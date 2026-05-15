N’oubliez pas les paroles du 15 mai 2026 : Audrey continue, quels gains ce soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 15 mai 2026, 14 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu quotidien de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du vendredi 15 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce vendredi soir, Audrey a remporté 1000 euros sur la première et la belle somme de 5000 euros la deuxième émission. Elle totalise ainsi 70 000 euros de gains en 14 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 15 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.